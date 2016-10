KNVB gaat in gesprek met verontruste clubs

ZEIST - De voetbalbond KNVB praat op korte termijn met vertegenwoordigers van amateurclubs die per brief hun zorg hebben uitgesproken over de aanstaande veranderingen in het jeugdvoetbal .,,Een aantal clubs heeft maandag per e-mail gezegd dat ze zich overvallen voelt door de plannen'', bevestigde een woordvoerder van de KNVB woensdag. ,,Het is een signaal dat we serieus nemen en we gaan zeker een gesprek organiseren.''

De brief is ondertekend door 35 amateurclubs. Zij zijn verontwaardigd omdat de KNVB eerst het plan presenteerde en pas daarna bijeenkomsten organiseerde om een en ander toe te lichten. De bond wil de opzet van het jeugdvoetbal veranderen. Een van de aanpassingen is dat er door de jeugd voortaan op kleine veldjes zal worden gespeeld, een idee uit het plan 'Winnaars van morgen' dat het voetbal in Nederland naar een hoger plan moet tillen. Clubs zijn onder meer bang dat het aantal vrijwilligers tekortschiet.

,,Er zijn 3200 voetbalverenigingen in Nederland. Daar kunnen we onmogelijk allemaal langsgaan'', aldus een woordvoerder. ,,Nadat we het plan gepresenteerd hebben heeft de ledenraad, die al die clubs vertegenwoordigt, het omarmt. Er zijn tachtig bijeenkomsten georganiseerd waar iedereen welkom was en is met vragen en bedenkingen. De clubs die nu deze mail hebben gestuurd willen graag nog een inhoudelijke constructieve bijeenkomst. Daar werken wij graag aan mee.''