Onderzoek naar Arriva-machinisten Noorden

DEN HAAG - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt het opleidings- en ervaringsniveau van Arriva-machinisten in de noordelijke provincies. Aanleiding zijn de al langer bestaande zorgen over de veiligheid op het spoor in die regio, zo is op te maken uit antwoorden van staatssecretaris Sharon Dijksma op Kamervragen .

Door ANP - 26-10-2016, 9:55 (Update 26-10-2016, 9:55)

De Vakbond Voor Rijdend Personeel (VVMC) stuurde vorige maand een brandbrief aan vervoerder Arriva. Daarin werd de zorg geuit over de veiligheid op het spoor. Arriva huurt vaak uitzendmachinisten in om het tekort aan personeel op te vangen, maar volgens vakbondsbestuurder Wim Eilert krijgen deze uitzendkrachten te weinig tijd om een baanvak goed te leren kennen.

Volgens Arriva draait deze incident om één incident. Daarbij miste een machinist in Uithuizermeeden een rood sein. Deze ingehuurde machinist is door Arriva op non-actief gezet.

Dijksma wacht het onderzoek af voordat ze eventuele maatregelen neemt.