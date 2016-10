Meer dan 100.000 donateurs Hersenstichting

DEN HAAG - De Hersenstichting heeft inmiddels meer dan 100.000 donateurs. Drie jaar geleden waren het er nog 55.000. De stichting kan dus steeds meer doen. ,,Werd in 2013 nog 4,8 miljoen euro door de Hersenstichting besteed aan onderzoek, in 2015 was dat 7,1 miljoen'', aldus een woordvoerder.

Door ANP - 26-10-2016, 9:17 (Update 26-10-2016, 9:17)

De groei van het aantal donateurs is volgens de stichting vooral te danken aan de jaarlijkse inzet tijdens de collecteweek, deur-aan-deur werving en de live tv-uitzending 'Geef om je hersenen’, die sinds drie jaar samen met omroep MAX wordt georganiseerd.