Grote brand bij lasbedrijf Alblasserdam

ANP Grote brand bij lasbedrijf Alblasserdam

ALBLASSERDAM - Op het bedrijventerrein Nieuwland Parc in Alblasserdam staat een bedrijfspand in lichterlaaie. Het vuur woedt in een bedrijf gespecialiseerd in lastechniek. Zwarte rookwolken trekken over het gebied. De brandweer is met veel materieel aanwezig om de vlammen te bestrijden.

Door ANP - 25-10-2016, 18:09 (Update 25-10-2016, 18:09)

Het gaat volgens de brandweer om een grote uitslaande brand.

De brandweer heeft bedrijven en bewoners in de buurt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatiesystemen uit te zetten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

De rookwolken hebben geleid tot een kijkersfile op de A15 die langs het bedrijventerrein voert.