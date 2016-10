Rechter: NAM mag pijplijn Twente gebruiken

ZWOLLE - De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) mag een omstreden pijpleiding gebruiken om afvalwater af te voeren in de Twentse bodem. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft hiervoor terecht toestemming verleend, oordeelde de rechtbank in Zwolle dinsdag.

Door ANP - 25-10-2016, 17:29 (Update 25-10-2016, 17:29)

Het besluit werd in een kort geding aangevochten door de provincie Overijssel, drie Twentse gemeenten en een burgerbelangengroep. Die rechtszaak diende anderhalve week terug.

Bij de oliewinning in Drenthe komt veel zout water naar boven dat met chemicaliën verontreinigd is. De NAM gebruikt de oude leidingen om dit water af te voeren in lege gasvelden in Twente. Bewoners in het gebied maken zich zorgen omdat de pijpleiding in 2015 lekte. Nadat het lek was gerepareerd, kreeg de NAM toestemming de oliewinning te hervatten.