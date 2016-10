Veterans en Black Sheep geen criminele clubs

BAARN - De motorclubs Black Sheep en de Veterans zijn toch geen criminele organisaties, ook wel Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) genoemd. Dat staat in een brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie aan advocaat Michael Ruperti. Deze jurist strijdt namens de twee clubs al jaren tegen wat de motorclubs noemen ,,ongefundeerd plakken van criminele etiketten op hun organisatie''.

Door ANP - 25-10-2016, 15:13 (Update 25-10-2016, 15:13)

In de brief van het ministerie staat dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet en heeft gedaan naar zware en (internationaal) georganiseerde misdaad door (leden van) OMG's. ,,Deze resultaten hebben, voor zover het Openbaar Ministerie heeft kunnen nagaan, geen betrekking op (leden van) Veterans MC, noch op (leden van) de Black Sheep MC'', staat er te lezen.

,,Nu het ministerie eindelijk toegeeft dat de Veterans en Black Sheep geen criminele organisaties zijn, willen de clubs dat ze van de lijst met OMG’s worden gehaald'', zegt Ruperti. Claims sluit de advocaat zeker niet uit. ,,De afgelopen jaren zijn er invallen geweest bij clubhuizen en leden van de motorclubs die bij de overheid werkten, zijn ontslagen. Allemaal onterecht dus.''

Een cipier in de gevangenis van Lelystad is vorig jaar bijvoorbeeld ontslagen omdat hij ook president is van de Black Sheep. Ruperti noemt ook als voorbeeld dat de Veterans - de leden zijn allemaal (oud-)militairen die allemaal in het buitenland hebben gediend - niet meer mogen meerijden met de jaarlijkse Veteranendag.

Bij de Nationale ombudsman loopt momenteel een onderzoek naar aanleiding van eerdere klachten van de Veterans tegen het ministerie. In de brief aan Ruperti staat dat de minister ,,binnen afzienbare termijn'' de vragen van de ombudsman zal beantwoorden.