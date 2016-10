'30 miljoen euro voor misbruikslachtoffers'

ANP '30 miljoen euro voor misbruikslachtoffers'

UTRECHT - De Rooms-Katholieke Kerk heeft in de afgelopen jaren ruim 29 miljoen euro aan smartengeld uitgekeerd aan slachtoffers van seksueel misbruik. Dinsdag zijn de laatste gesprekken geweest met slachtoffers die zich hadden gemeld.

Door ANP - 25-10-2016, 15:04 (Update 25-10-2016, 15:04)

Het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK heft zich naar verwachting in april 2017 op. Het bestuur kondigde dinsdag aan dat het in het voorjaar met een uitgebreid eindverslag komt over de hele onderzochte periode. Het verwacht dat het bedrag na afhandeling van alle zaken zal zijn opgelopen tot zo'n 30 miljoen euro.

De klachtencommissie heeft uiteindelijk ruim 1400 zaken afgerond, na zittingen waarbij het slachtoffer in de meeste gevallen aanwezig was. Bijna duizend klachten zijn geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. In veel van de andere gevallen was er onvoldoende bewijs. De R.K.-Kerk wil ook deze groep alsnog genoegdoening en compensatie bieden.