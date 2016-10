Mediawet Dekker eindelijk geheel door Senaat

DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de stevig verbouwde Mediawet, die daardoor na groot oponthoud dan toch in werking kan treden. De regeringscoalitie van VVD en PvdA, die in de Senaat niet over een meerderheid beschikt, kreeg bijval van onder meer D66, Christenunie en SGP.

Door ANP - 25-10-2016, 14:25 (Update 25-10-2016, 14:25)

De 'reparatiewet' van staatssecretaris Sander Dekker maakt onder meer de band tussen de politiek en de publieke omroep losser. De staatssecretaris kan in het vervolg niet meer rechtstreeks omroepbestuurders aanstellen. Televisie en radioprogramma's moeten voortaan gericht zijn op informatie, cultuur en educatie. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) krijgt een grotere vinger in de pap en externe producenten krijgen ook toegang tot het omroepbestel.

Dekker gaf eerder toe dat de aangevulde wet weliswaar tal van concessies aan de kritische Senaat bevat, maar stelt dat ,,de kern nog steeds overeind staat''. Ook de NPO is blij omdat de rolverdeling tussen NPO en de omroepen nu beter zou zijn vastgelegd en hun onafhankelijkheid zou zijn gewaarborgd.