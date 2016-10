Felgroene afvalbakken leveren meer vuil op

ROTTERDAM - In felgroene afvalbakken wordt aanzienlijk meer afval opgehaald dan in grijze exemplaren. Dat constateert de gemeente Rotterdam, die een proef nam door honderd prullenbakken in straten felgroen te schilderen. Daarin werd uiteindelijk twee derde meer afval ingezameld.

Door ANP - 25-10-2016, 12:31 (Update 25-10-2016, 12:31)

Uit een gedragsonderzoek afgelopen maanden blijkt dat de bakken meer opvallen. ,,Dat beweegt mensen onbewust hun afval eerder in de bak te gooien dan op de grond’’, aldus de gemeente. De resultaten zijn goed voor de aanpak van zwerfvuil. ,,Rotterdam houdt dan ook de ruim honderd groene bakken op drukke, 'zwerfvuilgevoelige' plekken in de stad en gaat de proef verder uitbreiden’’, zegt wethouder Joost Eerdmans (buitenruimte).

Op korte termijn wordt ook onderzocht wat de toegevoegde waarde is van groene afvalbakken op OV-punten. Halverwege 2017 wordt bekeken of en hoe de groene afvalbakken verder zullen worden gebruikt.