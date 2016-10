Paleis Soestdijk naar de hoogste bieder

ANP Paleis Soestdijk naar de hoogste bieder

BAARN - Drie partijen kunnen eind april 2017 een bod doen op Paleis Soestdijk. Dat gaat dan naar de hoogste bieder.

De drie nu uitverkoren kandidaten hebben namelijk alle drie een voorstel gedaan dat deugt. Dat staat in een brief van de verantwoordelijke minister Stef Blok.

De voorstellen zijn een 'paradijs van duurzaamheid', een 'podium voor de innovatiekracht van Nederland' en een een buitenplaats, waar bezoekers in het park kunnen picknicken, wandelen en sporten.

Er was tot voor kort nog sprake van een vierde plan, voor een internationaal handelshuis, maar dat is afgevallen omdat dat niet zo interessant is voor een breed publiek.

De commissie die de voorstellen beoordeelde ziet meer in bijvoorbeeeld 'Eden Soestdijk', naar het Eden Project in Engeland.

Kas

Het paleis wordt volgens dit plan een informatiecentrum over de kwetsbaarheid van de aarde en over duurzaamheid. In het park komt een kas waarin het poolklimaat en het tropisch regenwoud worden nagebootst. Ook wordt een 'experience' naar Mars in het vooruitzicht gesteld.

Verder ziet de commissie wel brood in het park als ,,proeftuin waar innovatie zichtbaar en beleefbaar'' wordt. Het paleis kan tentoonstellingen herbergen, terwijl bedrijven en kennisorganisaties ruimtes kunnen huren om hun nieuwste innovaties te presenteren.

Buitenplaats

Ook het plan om van Soestdijk weer een buitenplaats te maken, vond genade. In het park komt horeca en het paleis wordt bestemd voor ontvangsten.

Het paleis staat leeg sinds de dood van zijn laatste bewoner prins Bernhard in 2004, die het in 1937 met prinses Juliana had betrokken.

Dit artikel is gepusht naar onze nieuwsapp. Heeft u de app nog niet? Download hem snel voor Android of IOS.