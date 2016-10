Plan voor nieuwe bossen in Nederland

AMSTERDAM - Het plan om in Nederland 100.000 hectare nieuw bos te planten is nog niet eens officieel gepresenteerd, of het wordt al afgeschoten.

Door Eva Gabeler - 25-10-2016, 7:00 (Update 25-10-2016, 7:00)

Provinciebestuurders, landschapsbeheerders, vogelaars en agrariërs zien niks in het idee om een bosgebied groter dan de Veluwe bij te planten. Het plan wordt morgen in Rotterdam gepresenteerd aan staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu). In dertig jaar tijd moet er 100.000 hectare aan bos bij komen, als het ligt aan Staatsbosbeheer en de Nederlandse bos- en houtsector.

Het grootste gedeelte...