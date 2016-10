Zeven jaar cel en tbs geëist tegen Danny D.

DORDRECHT - Tegen Danny D. is maandag in de rechtbank in Dordrecht zeven jaar cel en tbs geëist voor onder meer het verkrachten en weglokken van de tiener Lisa. Zij verdween vorig jaar zomer van de camping waar ze met haar familie verbleef. Na een paar dagen werd ze gevonden in een bus in Koudekerk aan den Rijn, de woonplaats van D.

24-10-2016

De zaak van de destijds dertienjarige Lisa was breed in het nieuws. Ze verdween van een bungalowpark in het Gelderse Nieuw-Milligen. Ze had toen al tijden contact met D. en ze hadden elkaar toen al meerdere keren ontmoet. Hij had haar naar zijn huis in Koudekerk aan den Rijn gelokt.

Via de chat legde de nu 42-jarige D. contact met jonge meisjes, waarbij hij zich voordeed als veertienjarige jongen. Hij wist meerdere meisjes zover te krijgen dat ze hem naaktfoto's stuurden. Hij sprak ook met enkele meisjes af en pleegde seksuele handelingen met hen.