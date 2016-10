Slotfase in moordzaak Visser en Severein

ANP Slotfase in moordzaak Visser en Severein

BARCELONA - De rechtszaak voor de moord op de Nederlandse volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severein in Murcia (Zuidoost-Spanje) zit in de slotfase. Maandag heeft de juryrechtbank van het Provinciale Hof in Murcia de wetenschappelijke specialisten gehoord die betrokken waren bij het onderzoek. Onder hen waren de forensische artsen die de lijkschouwing hebben verricht.

Door ANP - 24-10-2016, 14:56 (Update 24-10-2016, 14:56)

Hun conclusie is dat de twee Nederlanders in mei 2013 omgekomen zijn door verwondingen aan het gezicht en het hoofd, meldt de krant La Verdad de Murcia. Visser en Severein zijn met grote kracht geslagen met een zwaar stomp voorwerp. De deskundigen hebben geen tekenen van verzet gevonden. Daaruit concluderen zij dat de slachtoffers zich niet konden verdedigen, omdat zij vastgehouden ofwel van achteren aangevallen werden.

Dinsdag wordt het verhoor van de getuige-deskundigen waarschijnlijk afgerond. Daarna komen de partijen met hun definitieve conclusies en legt voorzitter van de rechtbank Enrique Dominguez López de vragen voor die de volksjury in zijn vonnis moet beantwoorden. De jury, die bestaat uit negen burgers uit de provincie Murcia, gaat vanaf dat moment in absolute afzondering in beraad. Dat kan enkele uren tot enkele dagen duren. Bronnen bij justitie verwachten dat de jury tussen woensdag en vrijdag uitspraak zal doen.

De aanklager eist 50 jaar celstraf tegen de drie hoofdverdachten Juan C., Valentin I. en Constantin S. De Spanjaard Juan C. heeft voor de rechtbank bekend dat hij het misdrijf heeft beraamd en dat hij de Roemenen I. en S. daartoe heeft ingehuurd. Het motief was een zakelijk geschil met de twee Nederlanders. De Roemeense verdachte I. heeft ook bekend.