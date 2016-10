Meisje voorwaardelijk vast na kinderdoodslag

BREDA - Het zestienjarige meisje dat op 30 december 2014 haar pasgeboren baby doodde en in een vuilniszak op de galerij van een flat in Breda legde krijgt acht maanden cel voorwaardelijk. De kinderrechter in Breda verplichtte haar bovendien tot behandeling bij de GGZ.

Door ANP - 24-10-2016, 13:16 (Update 24-10-2016, 13:16)

De destijds veertienjarige moeder werd een week na de vondst van het lijkje opgepakt en ook al meteen vrijgelaten, zodat ze medische en psychische zorg kon krijgen. Ze was bang dat de familie het kind zou ontdekken.

Het meisje stond veertien dagen terug achter gesloten deuren voor de kinderrechter. Bij de uitspraak was ze niet aanwezig.