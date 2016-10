Sinterklaasjournaal verklapt nog niets

ANP Sinterklaasjournaal verklapt nog niets

HILVERSUM - Het Sinterklaasjournaal van de NTR verklapt nog niets over het uiterlijk van de pieten in de komende afleveringen over de intocht van de Sint. ,,Dat kan iedereen in de eerste aflevering zien'', zegt een woordvoerster. RTL maakte maandag bekend af te stappen van Zwarte Piet en over te gaan op pieten met roetvegen.

Door ANP - 24-10-2016, 12:51 (Update 24-10-2016, 12:51)

Het Sinterklaasjournaal doet vanaf 9 november tot en met 4 december dagelijks verslag van de komende intocht van de goedheiligman. Dit jaar vertrok een aantal oudgedienden bij het programma, omdat ze zich niet meer konden vinden in de manier waarop het programma omgaat met Zwarte Piet. Zo stapten Erik van Muiswinkel, Jochem Myjer en Dolores Leeuwin op.

NTR-directeuren Paul Römer en Carel Kuyl lieten eerder dit jaar al wel weten de verandering van Zwarte Piet ,,onomkeerbaar en vanzelfsprekend'' te vinden. Volgens hen is de omroep daar tien jaar geleden al mee begonnen.