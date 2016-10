PvdA: extra belasting voor banken

DEN HAAG - De PvdA wil dat banken fors extra belasting gaan betalen. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij, waarvan het concept maandagavond in Rotterdam wordt gepresenteerd.

Door ANP - 24-10-2016, 10:59 (Update 24-10-2016, 10:59)

Tweede Kamerlid Henk Nijboer heeft meegeschreven aan het programma. De PvdA'er vindt dat banken meer moeten bijdragen aan de voorzieningen in Nederland. Er bestaat al sinds 2012 een bankenbelasting. Die kost de banken nu in totaal 500 tot 600 miljoen euro per jaar, zegt Nijboer. De PvdA wil dat dit in totaal een miljard euro wordt.

Nijboer noemt de banken ,,onderbelast'' vergeleken met andere bedrijven. Het is daarom volgens hem, ,,heel redelijk'' om meer van de banken te vragen, helemaal gezien de reddingen die een aantal jaar geleden nodig waren om banken overeind te houden.

Los van de bankenbelasting vindt de PvdA dat het voor bedrijven onmogelijk moet worden om schulden te maken via fiscale constructies en om daarna failliet te gaan. Bij een faillissement gaat de leiding vrijuit, maar staan werknemers op straat, aldus het Kamerlid. Ook dit punt staat in het verkiezingsprogramma.