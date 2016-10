NDT danst in Guggenheim New York

DEN HAAG - Het Nederlands Dans Theater (NDT) treedt op 15 november op in het Guggenheim Museum aan Fifth Avenue in New York. De uitvoering gaat vooraf aan vier optredens in het New York City Center.

Door ANP - 24-10-2016, 9:05 (Update 24-10-2016, 9:05)

Het Guggenheim, ondergebracht in het spectaculaire ontwerp van Amerika's beroemdste architect Frank Lloyd Wright, houdt de 15e een nieuwe aflevering van de eigen Works & Process serie, waar heel verschillende kunstenaars hun werk laten zien en toelichten. Het NDT-choreografenduo Sol León and Paul Lightfoot brengt er eigen werk over het voetlicht en praat erover.

Van 16 tot en met 19 november zijn deze huischoreografen van het NDT dan met Amerikaanse premières in het New York City Center, net als hun collega's Marco Goecke en Crystal Pite, vaste leveranciers aan het NDT.

De voorstellingen in dit theater zijn helemaal het initiatief van het NDT zelf, dat wil inspelen op een toekomst waarin cultureel ondernemerschap steeds belangrijker wordt en subsidie misschien niet meer zo vanzelfsprekend is. Daarom huurde het NDT het theater en doet het bijvoorbeeld ook zelf de promotie.

Ook wil het NDT de toch al bestaande band met de Verenigde Staten uitbouwen, die al begon met de invloed van Martha Graham (1894 - 1991), een van de grondleggers van de moderne dans.