ANP Samsom wil premier worden

HILVERSUM - Diederik Samsom wil premier worden als zijn partij de PvdA de grootste partij wordt na de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Door ANP - 23-10-2016, 10:36 (Update 23-10-2016, 10:36)

,,Als we de grootste worden, wil ik wel premier worden. Je wilt als politicus meesturen aan de toekomst van het land en dan wil je op de plek zitten waar dat het beste kan. Er zijn plekken waar je heel veel kunt bereiken en het Torentje is er daar een van", zei Samsom in het televisieprogramma WNL Op Zondag. Hij tekende er wel bij aan dat ,,dit soort scenario's niet heel erg dominant in mijn hoofd zit". In de peilingen staat de PvdA er nu niet heel goed voor.

Samsom was de afgelopen 4 jaar partijleider van de PvdA. Wie bij de komende verkiezingen in maart de lijst met PvdA-kandidaten aanvoert, wordt in december duidelijk. Samsom, Lodewijk Asscher, Jacques Monasch hebben zich gemeld als kandidaat en ook Ridderkerker Gerard Bosman en Pelle Oosting uit Deventer willen zich in de strijd mengen. Tot maandag 10 uur kunnen kandidaten zich melden.