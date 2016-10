Onderzoek na vondst dode vrouw Eindhoven

EINDHOVEN - In een hotel/pension aan de Leenderweg in Eindhoven is onder verdachte omstandigheden een dode vrouw gevonden. De politie is een onderzoek begonnen en sluit een misdrijf niet uit, liet een woordvoerder zaterdagavond weten.

Door ANP - 22-10-2016, 19:06 (Update 22-10-2016, 19:06)

De politie had zaterdagmiddag een melding gekregen over de vondst van het lichaam. In het pand kunnen kamers voor een kort en lang verblijf worden gehuurd. Over de identiteit van de vrouw kon de politie nog niks zeggen.