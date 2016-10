Laatste hand aan werk spoor Utrecht

ANP Laatste hand aan werk spoor Utrecht

UTRECHT - Dit weekend wordt de laatste hand gelegd qua werkzaamheden aan het spoorknooppunt Utrecht CS. In de afgelopen vier jaar heeft spoorbeheerder ProRail het hele spoor rond Utrecht verdubbeld en de sporen in rechte banen gelegd, waardoor er van de 190 wissels nog maar 60 over zijn. Er is een nieuw perron aangelegd en bestaande perrons zijn verbreed.

Door ANP - 22-10-2016, 8:38 (Update 22-10-2016, 8:38)

Ook zijn nieuwe stations als Vaartsche Rijn en Leidsche Rijn gebouwd. Ten slotte is de stationshal van Utrecht CS compleet vernieuwd. Die wordt op 7 december feestelijk geopend. ProRail zelf noemt het hele project ,,een huzarenstukje".

Met de verbouwing is Utrecht klaar voor de groei van het aantal treinreizigers, van 88 miljoen per jaar naar 100 miljoen in de nabije toekomst.