ANP Veel vallende sterren te zien

NIJMEGEN - Als het weer meezit, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag veel vallende sterren aan de hemel te zien. Het gaat om de meteorenzwerm Orioniden. Gemiddeld zullen er ongeveer twaalf meteoren per uur te zien zijn en onder ideale omstandigheden ongeveer 23 per uur, meldt de site hemel.waarnemen.com. Die wordt beheerd door sterrenkundige Marc van der Sluys van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Door ANP - 22-10-2016, 1:01 (Update 22-10-2016, 1:01)

De Orioniden zijn elk jaar te zien in de tweede helft van oktober. Ze heten zo, omdat het lijkt of ze vanuit het sterrenbeeld Orion komen. Het gaat om gruis van de komeet Halley, die in 1986 langs de aarde suisde. Elk jaar trekt de aarde door de staart van de komeet. Daarbij verbranden stofdeeltjes in de dampkring, wat wij zien als een vallende ster.

Zo'n stofdeeltje schiet met een snelheid van ongeveer 66 kilometer per seconde door de dampkring. Dat is meer dan 237.000 kilometer per uur.