ANP Eis drie jaar cel voor doodrijden kleuter

BREDA - Tegen de achttienjarige Elias A. uit Breda is vrijdag in de rechtbank in Breda drie jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. Hij reed volgens de aanklager met veel te hoge snelheid de driejarige kleuter Nassim dood.

Door ANP - 21-10-2016, 15:41 (Update 21-10-2016, 16:03)

A. reed op Koningsdag dit jaar over de Veurnestraat in Breda. 30 kilometer per uur is daar het maximum, maar A. reed 80, berekende het Nederlands Forensisch Instituut.

Nassim was op straat aan het spelen en kwam daarbij onder de voorbijrazende auto terecht. Het jongetje werd tientallen meters meegesleurd en overleed ter plekke. A. reed weg en melde zich pas uren later bij de politie.

Behalve de celstraf eiste de officier van justitie ook een rijontzegging van acht jaar. De man was al een paar keer veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs.

Bij het ongeluk remde A. niet. Hij zei tegen de rechter dat hij wel een knal had gehoord, maar was doorgereden. Pas vijf uur later meldde hij zich op het politiebureau. De verdachte, die pas twee maanden zijn rijbewijs had, zei dat hij geschrokken was en daarom doorreed. Hij zei 'echt heel erg veel spijt' te hebben.

Justitie vervolgde de man in eerste instantie voor doodslag, maar dat was niet te bewijzen. Wel is dood door schuld bewezen, vindt de aanklager. ,,Het is stuitend dat hij zich meteen realiseerde dat hij een kind aanreed, over z’n schouder keek en toch doorreed'', zei officier van justitie Marieke Snoeks. Zij vond het niet melden bij de politie ,,meedogenloos en berekenend. Hij meldde zich pas toen het te heet onder z’n voeten werd.''