’In Nederland kregen wij Hongaren alle kans’

Foto ANP/Unce Twee vrouwen bij een slachtoffer van de opstand. Op 23 oktober 1956 brak in Boedapest een volksopstand uit tegen het stalinistische bewind. Bekijk Fotoserie

Mist. Het was het eerste Nederlandse woord dat de 16-jarige Dzsingisz Gabor tijdens de urenlange treinreis naar zijn nieuwe thuisland leerde. Het zicht van de jonge Hongaarse vluchteling op de onbekende voorbijtrekkende landschappen van Oostenrijk, Duitsland en Nederland werd die novemberdag in 1956 regelmatig vervaagd door nevel.

Door Sophie Kluivers - 22-10-2016, 7:00 (Update 22-10-2016, 7:00)

Het was door de verhalen van zijn lerares op de school in het mijnstadje Komlo dat Gabor, samen met zijn moeder, zus en haar dochters, voor de trein naar Nederland koos. Juf Csillag – in...