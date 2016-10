Verdachten fatale vechtpartij uitgeleverd

ANP Verdachten fatale vechtpartij uitgeleverd

BRUSSEL - De drie Roemeense mannen die 8 oktober in Brussel zijn gearresteerd vanwege betrokkenheid bij een fatale vechtpartij op de Wallen in Amsterdam zijn uitgeleverd aan Nederland. Dat meldt het Brussels parket vrijdag.

Door ANP - 21-10-2016, 12:57 (Update 21-10-2016, 12:57)

De vechtpartij was begin september en kostte het leven van een 32-jarige man uit Voorthuizen. Eerst werd gedacht dat het slachtoffer met zijn vrienden een ruzie tussen twee groepen op de Oudezijds Achterburgwal wilde sussen. Daarop zouden drie mannen met een volgens de politie Oost-Europees uiterlijk, vermoedelijk Roemenen, zich tegen hen hebben gekeerd. Uit beelden bleek later dat de Voorthuizenaar een andere rol had gespeeld en dat zijn vriendengroep actief deel nam aan de vechtpartij.

Na de vechtpartij verdwenen de drie Roemenen spoorloos, maar begin oktober kreeg de Brusselse politie bericht van de Nederlandse autoriteiten dat de drie zich in Brussels hotel zouden bevinden. Daar kon de politie het drietal inrekenen.