Vuurwerkhandelaren krijgen 30 maanden cel

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft vrijdag een 69-jarige Barnevelder en een 60-jarige Ermeloër veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf wegens illegale vuurwerkhandel. Acht anderen die bij de handel waren betrokken, kregen een kortere of voorwaardelijke gevangenisstraf met daarnaast een werkstraf.

Door ANP - 21-10-2016, 10:28 (Update 21-10-2016, 10:28)

De hoofdverdachten speelden volgens de rechtbank een zodanig grote rol dat zij zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Het gaat dan om het op grote schaal aankopen, transporteren, opslaan en verkopen van vuurwerk.

De rechtbank verwijt de twee dat door de opslag van het vuurwerk gevaarlijke situaties zijn ontstaan. Zo had de een het vuurwerk in een kruiprumte onder zijn huis liggen en de ander sloeg het vuurwerk op onder zaagsel en strobalen in een zeecontainer. Ook was er een hennepkwekerij in de container.

De andere veroordeelden speelden een kleinere rol in de handel. Zij sloegen kleinere hoeveelheden in of regelden af en toe wat vuurwerk.