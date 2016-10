Aantal teken door hele land toegenomen

ANP Aantal teken door hele land toegenomen

WAGENINGEN - Het gemiddelde aantal teken is in Nederland tussen 2006 en 2016 toegenomen, met een piek in 2015. In dat jaar werden vooral veel nimfen gevangen, dat zijn teken in de fase tussen larf en volwassen. Dat duidt erop dat tekenlarven in 2014 hebben kunnen profiteren van het enorme aantal muizen dat jaar, zodat ze zich verder konden ontwikkelen. Ook werd vorig jaar een recordaantal volwassen teken gevangen, zo blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit.

Door ANP - 21-10-2016, 9:41 (Update 21-10-2016, 9:41)

Het percentage teken dat is besmet met de Borrelia-bacterie, die bij mensen de ziekte van Lyme kan veroorzaken, wisselt per locatie waar de insecten zijn gevangen. Op de ene locatie heeft 7,5 procent van de teken de bacterie bij zich, terwijl op de andere locatie 25 procent is besmet.