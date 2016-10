Huizenprijzen verder omhoog

DEN HAAG - Ook afgelopen maand zijn de prijzen van koopwoningen stevig gestegen. De prijs lag vorige maand 5,9 procent hoger dan in september 2015. Deze toename is iets kleiner dan in augustus, toen met 6 procent de grootste prijsstijging in veertien jaar werd genoteerd. Dit blijkt uit het onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Door ANP - 21-10-2016, 8:45 (Update 21-10-2016, 8:53)

Sinds juni 2013 stijgen de huizenprijzen weer. De prijs ligt sinds dat dieptepunt gemiddeld 12,9 procent hoger. Ten opzichte van de piek in augustus 2008 ligt het prijsniveau nog 11,4 procent lager. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen was in september 2016 ongeveer even hoog als in juli 2005.

In de stad Utrecht lopen de huizenprijzen flink op. In het derde kwartaal waren de woningen voor het eerst duurder dan voor de crisis. In Amsterdam is dit al negen maanden het geval.

De huizenprijzen bereikten in Utrecht een piek in het derde kwartaal van 2008. Daarna daalden de prijzen met ruim 17 procent tot het dieptepunt in 2013. Nu, ruim drie jaar later, liggen de prijzen bijna 2 procent boven het prijsniveau van 2008.