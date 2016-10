Bandenbranche: kunstgrasophef onbegrijpelijk

AMSTERDAM - Vertegenwoordigers van de bandenbranche begrijpen niets van de ophef die is ontstaan door een uitzending van Zembla over mogelijke gezondheidsrisico's van sporten op kunstgrasvelden met gemalen autobanden als opvulmateriaal. Er zijn ,,tientallen" onderzoeken die aantonen dat het zogeheten SBR-granulaat van autobanden veilig is, stellen Vereniging Band en Milieu en VACO.

,,Ik laat mijn eigen kleinkinderen gewoon op kunstgras spelen", zegt bestuurder Kees van Oostenrijk van Band en Milieu, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling en het hergebruik van alle acht miljoen afgedankte banden per jaar in Nederland.

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden speelt een belangrijke rol in de recyclingketen van de bandenindustrie. Van het materiaal van ingezamelde banden wordt 70 procent hergebruikt, waarvan een groot deel als opvulling in kunstgras. In Nederland liggen ongeveer tweeduizend kunstgrasvelden van minimaal 300.000 euro per stuk. Op verreweg het grootste deel daarvan ligt rubbergranulaat.

Een onderzoek van IndusTox naar de gezondheidseffecten van de rubberkorrels onder toezicht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waar de branche zelf mee schermt, zou volgens door Zembla geïnterviewde experts rammelen. Het RIVM doet aanvullend onderzoek.

Band en Milieu en VACO zullen zelf ook aanvullend onderzoek laten doen. Daarnaast bieden ze sportclubs aan om te kijken of de rubberkorrels op hun kunstgrasvelden van SBR-rubber zijn gemaakt. Op een veld in Hendrik-Ido-Ambacht was industrieel rubber gebruikt en werden omwonenden ziek.