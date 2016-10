Mannen aangehouden voor antihomoflyer

AMSTERDAM - De politie heeft drie mannen aangehouden voor het verspreiden van een antihomoflyer in Amsterdam-West en Nieuw-West, afgelopen zondag. Het gaat om een Rotterdammer (39) en twee Hagenaars (beiden 29). Ze hebben bekend dat ze de flyer hebben verspreid. Ze wilden daarmee naar eigen zeggen een discussie ontketenen.

Door ANP - 20-10-2016, 16:28 (Update 20-10-2016, 16:28)

De politie was de mannen op het spoor gekomen door camerabeelden. Na verhoor zijn ze naar huis gestuurd.

Het Openbaar Ministerie moet nog bepalen of de inhoud van de flyer strafbaar is. De verhoren van de mannen worden daarbij meegewogen, aldus de politie.

In de folder, die bij mensen in de bus werd gedaan, staat onder meer dat homoseksualiteit verboden is volgens de islam, het jodendom en het christendom. Ook beweren de schrijvers dat 29 procent van de kinderen van homoseksuele ouders worden misbruikt. De flyer leidde tot veel verontwaardiging. Een aantal mensen heeft aangifte gedaan.