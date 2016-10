Spitsmijders A12 worden beloond

ANP Spitsmijders A12 worden beloond

UTRECHT - Op 31 oktober begint een nieuw project waarbij automobilisten die in de avondspits de A12 tussen de Utrechtse knooppunten Oudenrijn en Lunetten mijden, kunnen sparen voor cadeaus. Dat heeft Goedopweg, een samenwerkingsverband tussen overheden en werkgevers in de regio Utrecht, donderdag gemeld.

Door ANP - 20-10-2016, 15:43 (Update 20-10-2016, 15:43)

Het spitsmijdersproject moet de doorstroming verbeteren, in afwachting van toekomstige aanpassingen op de twee knooppunten. Voor verkeer en vervoer geldt Utrecht als de draaischijf van Nederland. Er staat vaak file.

Alle automobilisten die geregeld in de avondspits op dat traject rijden, kunnen meedoen. Ze krijgen een advies voor alternatieve manieren van reizen en kunnen punten sparen ter waarde van 4 euro per dag. Die kunnen ze na 12 weken, als het project afloopt, inwisselen voor cadeaubonnen of streekproducten.