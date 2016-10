Rutte pessimistischer over Oekraïnekwestie

BRUSSEL - Het pessimisme van premier Mark Rutte over een oplossing voor de situatie rond het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie is ,,alleen maar erger geworden’’. Dat zei hij donderdag in Brussel voor aanvang van de EU-top.

Door ANP - 20-10-2016, 15:32 (Update 20-10-2016, 15:32)

Sinds Nederland zich in april in een referendum uitsprak tegen het verdrag zoekt het kabinet naar een manier om recht te doen aan de nee-stemmers. Rutte gaat in de avond zijn collega’s bijpraten en hen ,,informeel aftasten’’ over de mogelijkheden. ,,Het begint wel te dringen’’, zei hij, verwijzend naar de deadline van 1 november die de Tweede Kamer heeft gesteld. Hij waarschuwde dat als er geen oplossing komt dat ,,heel veel schade'' berokkent.

Er is wel een oplossing, zei Rutte, maar die moet wel aanvaardbaar zijn voor alle partijen. En de andere lidstaten en Oekraïne willen het verdrag niet openbreken.