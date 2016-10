Twee rijbanen Merwedebrug naar noorden open

DEN HAAG - Op de Merwedeburg zijn vanaf donderdagochtend in de richting Utrecht beide rijbanen van de A27 weer voor het verkeer geopend. De maatregel geldt alleen overdag. Voor verkeer dat vanuit Utrecht naar Breda rijdt, blijft voorlopig slechts een van de twee rijstroken beschikbaar.

Door ANP - 19-10-2016, 22:51 (Update 19-10-2016, 22:51)

Sinds vorige week dinsdag is de Merwedebrug voor vrachtverkeer en bussen in beide richtingen gesloten omdat er haarscheurtjes in de draagconstructie zijn ontdekt. De afgelopen dagen was voor het andere verkeer in beide richtingen slechts een rijbaan open, omdat de andere strook werd gebruikt voor controle op vrachtverkeer. Daardoor ontstonden geregeld lange files.

De ANWB en de VID verwachten dat er door het openstellen van beide rijstroken in noordelijke richting donderdagmorgen minder files zijn.