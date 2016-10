Opruiiende 'Coco de clowns' opgepakt

EINDHOVEN - Twee vijftienjarige jongens uit Eindhoven zijn opgepakt voor opruiing via social media. Via Instagram werd onder de naam 'Coco de Clown' mensen opgeroepen om naar een winkelcentrum in de Eindhovense wijk Woensel te komen.

Dat zorgde vanaf vrijdag- en en met maandagavond iedere keer voor opstootjes met tientallen jongeren.

De politie moest meerdere keren optreden omdat de jongeren vuurwerk afstaken en met eieren gooiden. Sinds vrijdag zijn behalve de Instagrammer ook een handvol andere personen aangehouden voor onder meer baldadigheid en het niet tonen van een identiteitsbewijs. De politie sluit nieuwe arrestaties niet uit.

Een van de jongens werd dinsdag opgepakt. Hij zit nog vast. De tweede verdachte is woensdag opgepakt. Bij het Instagram-account, dat beiden zouden hebben gebruikt, werd als profielfoto een foto van een zogenoemde horrorclown gebruikt.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat 'Coco de Clown' via social media meldde dat hij acte de présence zou geven in het winkelcentrum. Alle avonden was er echter geen spoor te vinden van een clown. Wel kwamen er tientallen jongeren naar het winkelcentrum.