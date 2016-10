PvdA maakt zich zorgen over actie Heineken

ANP PvdA maakt zich zorgen over actie Heineken

DEN HAAG - De PvdA vindt de nieuwe reclame van Heineken maar niets. De sociaaldemocraten vrezen dat de spaaractie voor 'biertegoed' aanzet tot meer drinken.

Door ANP - 19-10-2016, 14:57 (Update 19-10-2016, 14:57)

PvdA-Kamerlid Marith Volp wil dat staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid maatregelen neemt. Ze vraagt zich af of de actie wel strookt met wetten en regels, zoals de Drank- en Horecawet en de Reclame Code.

Bij de actie kun je voor een gratis biertje in de kroeg sparen als je een krat Heineken koopt. Volp vreest overmatige alcoholconsumptie, vooral bij jonge volwassenen. Ook druist het gratis weggeven van alcohol in tegen het beleid van de overheid. Ze stelt voor om jonge volwassenen per app voor te lichten over de risico's van alcohol.