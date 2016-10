Verzoek aan koning: bevrijd me uit Thaise hel

ANP Verzoek aan koning: bevrijd me uit Thaise hel

DEN HAAG - ,,Bevrijd mij alstublieft uit deze Thaise hel.'' Deze noodkreet doet ex-coffeeshophouder Johan van Laarhoven aan koning Willem-Alexander vanuit de Thaise cel waar hij een straf van 103 jaar uitzit voor drugshandel.

Door ANP - 19-10-2016, 14:55 (Update 19-10-2016, 14:55)

In een brief vraagt Van Laarhoven de koning zich in te zetten voor een rechtvaardige behandeling. ,,Majesteit, ik heb niets strafbaars gedaan'', schrijft hij. De voormalig coffeeshophouder en oprichter van de coffeeshopketen The Grass Company wil dat Nederland om zijn uitlevering vraagt.

De 56-jarige Van Laarhoven is in 2014 door een Thaise rechtbank veroordeeld voor het witwassen van geld dat hij in Nederland verdiende met de verkoop van hasj en wiet.