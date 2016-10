Aanhoudingen na vondst lichaam Zeewolde

ZEEWOLDE - De politie heeft woensdag in Zeewolde het lichaam gevonden van een man die onder verdachte omstandigheden is omgekomen. Twee verdachten zijn aangehouden, aldus de politie in Flevoland.

Door ANP - 19-10-2016, 13:20 (Update 19-10-2016, 13:20)

De politie kreeg even na 06.00 uur melding van een gewonde man in een woning aan het Noordereiland. Eenmaal aangekomen bleek de man te zijn overleden. Vaststaat dat hij door geweld om het leven is gekomen. De twee verdachten werden in de buurt van de woning aangetroffen en ingerekend.

In de woning waar het lichaam werd gevonden, wordt sporenonderzoek gedaan. Over hoe de man precies is omgekomen of over de twee gearresteerde mannen kon de politie nog niet meer zeggen. Regionaal dagblad De Stentor meldt op basis van getuigen dat het slachtoffer is gewurgd en doodgestoken.