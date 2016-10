Brand bij brouwerij Bavaria in Lieshout

LIESHOUT - Bij de brouwerij van Bavaria in het Brabantse Lieshout is woensdag brand uitgebroken. Zowel de brandweer als een team van Bavaria bestrijdt het vuur.

De brand ontstond in de spouwmuur van een mouttoren, op de derde etage.

Doordat het vuur tussen twee muren woedt kan de brandweer er moeilijk bij en is het lastig in te schatten hoe groot de brand is, zei een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer is bezig een deel van de constructie te slopen zodat er makkelijk water in de spouw kan worden gegoten. Hoe lang de operatie nog gaat duren kon de woordvoerder niet zeggen.