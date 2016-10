Defensiemedewerkster gaf info aan Klaas Otto

BERGEN OP ZOOM - Een 38-jarige medewerkster van het ministerie van Defensie is afgelopen maandag aangehouden omdat ze wordt verdacht van valsheid in geschrifte en schending van haar ambtsgeheim. Dat meldt de politie woensdag. Ze zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan ex-voorman van motorclub No Surrender, Klaas Otto.

Door ANP - 19-10-2016, 11:35 (Update 19-10-2016, 11:35)

Volgens De Telegraaf was de kazernemedewerkster verliefd op Otto en speelde ze daarom informatie door. Een woordvoerder van de politie laat weten dat die op het spoor naar de vrouw is gezet door Otto zelf, maar kan niet meer inhoudelijke informatie geven.

Otto werd in juli aangehouden als verdachte in een groot onderzoek van politie en justitie. Witwassen en afpersing zijn de belangrijkste beschuldigingen tegen hem. Bovendien wordt hij verdacht van betrokkenheid bij een granaataanslag en brand bij een ander motorclublid met wie hij ruzie had.

Vorige week werd zijn voorarrest verlengd. De rechtbank in Breda wees zijn verzoek om tijdelijke vrijlating af.