ANP Sites illegaal vuurwerk op zwart gezet

AALST - De politie heeft een aantal websites van een man (25 jaar) uit Aalst op zwart laten zetten, waarop anderen illegaal vuurwerk te koop konden aanbieden. Hij werd dinsdag aangehouden. De man kwam al eerder in aanraking met de politie voor de handel in illegaal vuurwerk.

Door ANP - 18-10-2016, 22:35 (Update 18-10-2016, 22:35)

Bij de doorzoeking van zijn woning werden twee vuurwapens en wat illegaal vuurwerk gevonden, meldt de politie. Daarvoor is ook zijn 23-jarige vriendin opgepakt. De vuurwapens en het vuurwerk zijn in beslag genomen.

De drie sites waarop de verdachte actief was, zijn in beslag genomen. Dat is volgens de politie iets ,,unieks''. ,,De host heeft de sites inmiddels volledig offline gehaald. Bezoekers krijgen de melding dat de politie de site in beslag heeft genomen.''