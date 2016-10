'Lekkage Dupont: geen schade voor gezondheid'

DEN HAAG - De lekkage van het kankerverwekkende formaldehyde bij het chemiebedrijf DuPont in Dordrecht heeft geen nadelige gevolgen gehad. Dat concludeert het bedrijf na een eerste onderzoek, aldus het ministerie van Infrastructuur en Milieu dinsdag.

Door ANP - 18-10-2016, 16:27 (Update 18-10-2016, 16:27)

Uit het onderzoek zou blijken dat de grote lekkage in augustus niet schadelijk is geweest voor de gezondheid van omwonenden of voor het milieu. DuPont heeft de uitkomsten van het onderzoek overgedragen aan de provincie Zuid-Holland, die zich over de resultaten buigt. Verder doen de Inspectie SZW en de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek.

Elke ongewenste uitstoot van gevaarlijke stoffen is reden tot zorg, antwoordt staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) op vragen van verontruste SP-Kamerleden. Zij vinden dat DuPont steken laat vallen bij de veiligheid. Onlangs was er een nieuwe formaldehyde-lekkage.