Cipier Alphen vervolgd voor poging doodslag

Archieffoto Hollandse Hoogte/Maarten Hartman

DEN HAAG - Een gevangenismedewerker wordt vervolgd voor poging tot doodslag omdat hij in juni 2015 in de gevangenis van Alphen aan den Rijn een veertigjarige gedetineerde tweemaal tegen zijn gezicht heeft geschopt.

Door ANP - 18-10-2016, 13:29 (Update 18-10-2016, 15:30)

Dezelfde gedetineerde overleed nadat hij in verwarde toestand naar een isoleercel was overgebracht, maar dat is het gevangenispersoneel volgens het Openbaar Ministerie niet aan te rekenen.

Het OM deed onderzoek naar in totaal vijf mensen van het Interne Bijstandsteam (IBT). Alleen de medewerker die de trappen zou hebben uitgedeeld wordt vervolgd. Volgens het OM gebeurde dat incident voordat de overplaatsing naar de isoleercel begon. De gevangenismedewerkers hebben volgens het OM tijdens de overplaatsing geheel volgens de geldende procedures gehandeld.

De gedetineerde uit Gouda had op 7 juni 2015 tot tweemaal toe brand gesticht in zijn cel. Toen de man werd overgeplaatst naar de isoleercel, verzette hij zich hevig. De gedetineerde werd onwel in de isoleercel en overleed uiteindelijk in het ziekenhuis aan zuurstofgebrek.

