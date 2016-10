Politie lost schoten bij aanhouding Haaren

HAAREN - De politie heeft maandagavond een verwarde man aangehouden in een woning in het Brabantse Haaren. De man is hierbij gewond geraakt, zo meldt de politie. Hij had zich verschanst in een woning en dreigde zichzelf en andere mensen iets aan te doen.

Agenten hebben op allerlei manieren geprobeerd te man uit de woning te krijgen. Uiteindelijk is een arrestatieteam de woning ingegaan en heeft de man aangehouden. Daarbij heeft de politie schoten gelost en raakte de man gewond.

Hij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de aanhouding.