ANP Asscher over rivaal Samsom

AMSTERDAM - Lodewijk Asscher denkt zich van Diederik Samsom, zijn voornaamste rivaal in de lijsttrekkersverkiezing van de PvdA, te kunnen onderscheiden door zijn belangrijkste onderwerpen en zijn vermogen om stemmen te trekken. Dat laatste is cruciaal ,,om rechts, dat het behang voor de ministeries al uitzoekt'', van een verkiezingsoverwinning te houden. Maar hij wijdt geen kwaad woord aan Samsom, want ,,Nederland heeft ontzettend veel aan hem te danken''.

Door ANP - 17-10-2016, 19:34 (Update 17-10-2016, 19:34)

Asscher schrikt niet terug om over goed en kwaad te spreken en morele vragen te stellen, zei hij. Met zijn belangstelling voor integratie, de arbeidsmarkt en het onderwijs hoopt hij precies de onderwerpen aan te snijden die de kiezer bezighouden. Zo verwacht hij de rampzalige peilingen van zijn partij te keren.