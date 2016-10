Plasterk ontmoet ontevreden premier Aruba

DEN HAAG - Minster Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) heeft dinsdag een ontmoeting met de premier van Aruba Mike Eman. De regering van Aruba is namelijk niet tevreden met de nieuwe gouverneur en hoe de benoeming is verlopen.

17-10-2016

De procedure is naar de mening van de regering van Aruba niet goed toegepast. Daarom heeft Plasterk ,,op de kortst mogelijke termijn'' een gesprek met Eman, te weten dinsdag, laat het ministerie maandag weten. De ontmoeting is in Den Haag.

Eman wil dat de benoeming van Alfonso Boekhoudt wordt ingetrokken. In een dit weekend uitgelekte brief waar diverse media over berichtten, schreef Eman aan premier Mark Rutte dat Nederland deze kandidaat onterecht heeft opgedrongen aan Aruba.

De gouverneur van Aruba is de vertegenwoordiger van het Nederlandse staatshoofd op het eiland. Hij vertegenwoordigt de belangen van het Koninkrijk en hij staat aan het hoofd van de Arubaanse regering.