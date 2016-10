Vicepremier Asscher wil PvdA-lijst aanvoeren

AMSTERDAM - De kogel is door de kerk. Vicepremier Lodewijk Asscher wil lijsttrekker worden van de PvdA bij de komende verkiezingen. Hij maakte dat maandagmiddag bekend in Amsterdam. Daarmee komt er een einde aan maandenlange speculaties over zijn ambities. Vorige week was al uitgelekt dat hij de knoop had doorgehakt.

Door ANP - 17-10-2016, 18:35 (Update 17-10-2016, 18:35)

Asscher haalde in zijn toespraak opnieuw fel uit naar de VVD, de huidige coalitiepartner van de sociaaldemocraten. Volgens hem verraden de liberalen de middenklasse door te streven naar een land waarin iedereen het maar alleen moet rooien, waar je ,,in je eentje moet onderhandelen over je loon''. Hij zei te willen breken met politieke leiders die denken als managers, ,,die denken dat ons land een bv is''.

Onder het motto Samen Vooruit pleitte hij voor samenwerken. ,,Nu zien we dat we tegen elkaar worden opgezet''. Hij sprak over het gevaar van radicale islamisten en populistische bangmakers. ,,Laten we samen ons land terugwinnen op de hitsers en splitsers.''

Derde PvdA´er

Asscher is de derde PvdA´er die zich in de strijd om het lijsttrekkerschap mengt. De fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, Diederik Samsom, zei als eerste dat hij de kar wil trekken. Hij stond al bovenaan de lijst bij de laatste verkiezingen in 2012, toen hij met zijn PvdA de op een na grootste partij werd.

Tweede Kamerlid Jacques Monasch presenteerde afgelopen donderdag zijn kandidatuur. Mogelijk melden zich nog andere PvdA´ers, zoals EU-parlementariër Paul Tang. Het kan nog tot 24 oktober. Daarna mogen de PvdA-leden hun voorkeur uitspreken. Op 9 december moet de winnaar duidelijk zijn.