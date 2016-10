Opslagplaatsen drugsgrondstroffen ontdekt

UDEN/ZEELAND - Op twee plekken in het buitengebied van de Brabantse plaatsen Uden en Zeeland heeft de politie maandag grote hoeveelheden grondstoffen en materialen gevonden voor de productie van drugs.

Door ANP - 17-10-2016, 16:52 (Update 17-10-2016, 16:52)

In een loods in het dorpje Zeeland vonden agenten een groot aantal vaten met chemicaliën voor de productie van synthetische drugs. Het gaat vermoedelijk om enkele tienduizenden liters. Verder trof de politie daar een kleine hennepkwekerij. In de loods in Uden stonden een aantal vaten en verschillende ketels die vermoedelijk bedoeld waren om een drugslaboratorium op te zetten.

Specialisten van de politie zijn maandag uren bezig geweest om de spullen op te ruimen. Er is niemand aangehouden. De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de twee opslaglocaties en wie er verantwoordelijk is.