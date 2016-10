Amsterdammer vast voor fatale overval in Gees

GEES/AMSTERDAM - De politie heeft maandagmiddag in zijn woonplaats een 27-jarige Amsterdammer aangehouden voor betrokkenheid bij een fatale woningoverval in het Drentse dorpje Gees. De gewelddadige overval op een huis aan de Dorpsstraat werd op 30 juni gepleegd door drie mannen met geschminkte gezichten. Door het geweld kwam de 69-jarige bewoner om het leven. Zijn vrouw die ook aanwezig was, bleef fysiek ongedeerd.

17-10-2016, 15:29

De politie laat maandag weten dat het onderzoek doorgaat en dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.