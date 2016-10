Overleving na hartstilstand ruim verdubbeld

ANP Overleving na hartstilstand ruim verdubbeld

DEN HAAG - De afgelopen decennia zijn de kansen op overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis flink gestegen. Midden jaren negentig was de overlevingskans 9 procent, inmiddels is dit opgelopen tot gemiddeld 23 procent. Dat blijkt uit onderzoek naar reanimatie van de Hartstichting.

Door ANP - 17-10-2016, 7:26 (Update 17-10-2016, 7:26)

De stichting heeft de omvang van hartstilstanden, reanimatie en overleving in kaart gebracht. Om directe reanimatie te stimuleren komt de Hartstichting maandag ook met een nieuwe app, waarop oefeningen en instructievideo's staan.

Direct reanimeren door omstanders verdubbelt de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand. Hun kwaliteit van leven na afloop is over het algemeen goed. Directeur Floris Italianer van de stichting noemt de overlevingscijfers 'uiterst bemoedigend'. Het werven van zogenoemde burgerhulpverleners is volgens hem heel belangrijk.

,,In een jaar tijd hebben we ruim 50.000 burgerhulpverleners geworven. Toch zijn we er nog niet. We hebben nog 30.000 burgerhulpverleners nodig om slachtoffers van een hartstilstand binnen die cruciale zes minuten hulp te kunnen bieden. Met name in de Randstad is de dekking nog onvoldoende. Daar blijven we ons voor inzetten.''