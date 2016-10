'Beschikbaarheid defibrillatoren alarmerend'

DEN HAAG - Het aantal continu beschikbare defibrillatoren ofwel AED’s, de apparaten om met stroom het hartritme te herstellen, is volgens het Rode Kruis ,,schrikbarend laag''. Ook is het totaal aantal geregistreerde AED’s ,,zorgwekkend'', vooral inFlevoland, Drenthe en Zeeland.

Door ANP - 17-10-2016, 3:25 (Update 17-10-2016, 3:25)

De helft van het aantal AED’s is alleen op bepaalde tijden beschikbaar. ,,Dat moet anders, want een AED redt levens”, aldus Suzanne Laszlo, manager Hulpverlening & Vrijwilligersmanagement van het Rode Kruis.

In de database van het Rode Kruis staan op dit moment 26.807 AED’s vermeld, terwijl er volgens de organisatie in heel Nederland tussen de 80.000 en 100.000 AED’s verkocht zijn.

Het Rode Kruis roept tot registratie op. ,,We vragen iedereen om te kijken waar AED’s hangen en of deze al in onze database staan. Zie het als een soort Pokémon jagen, maar dan gaat het om AED’s,” aldus Laszlo.