Politie onderzoekt 'homohaatflyer'

AMSTERDAM - Meerdere bewoners in Amsterdam-West en Amsterdam Nieuw-West hebben zondag een anti-homofolder in hun brievenbus gekregen. De politie is een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk bij hoeveel mensen de folder bezorgd is. Zondagavond waren er zo'n twintig meldingen bij de politie binnengekomen.

Door ANP - 16-10-2016, 21:35 (Update 16-10-2016, 21:35)

Op de flyer worden moslims, christenen en joden opgeroepen zich te verenigen tegen homoseksualiteit. Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch riep op Twitter op om aangifte te doen.

Op het pamflet worden teksten uit de bijbel, de Thora en de Koran geciteerd met daarboven de tekst: ,,Volgens het jodendom, christendom en de islam is homoseksualiteit verboden".